Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Coutinho… Le Barça prépare un gros mercato !

Publié le 28 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Souhaitant redessiner les contours de son effectif cet été, le FC Barcelone aurait fait savoir à divers clubs européens qu’Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho étaient disponibles pour des échanges. Mais les deux éléments offensifs ne seraient pas les seuls dans ce cas de figure.

Désireux de renforcer l’effectif blaugrana cet été, le FC Barcelone préparerait son mercato. Des pistes comme Neymar et Lautaro Martinez seraient les dossiers prioritaires du Barça . Pour parvenir à ses fins, la direction du club culé compterait user d’une stratégie peu employée jusqu’ici dans les bureaux du Camp Nou : des échanges avec d’autres équipes. Et le FC Barcelone aurait déjà dressé sa liste de potentielles partants.

Dembélé, Coutinho et trois autres joueurs sur la liste des transferts pour des échanges ?