Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier De Ligt déjà bouclé ?

Publié le 28 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone semblerait être ouvert à un échange XXL avec la Juventus entre Matthijs de Ligt et Arthur Melo. Cependant, aucune discussion n’aurait eu lieu à ce jour entre le Barça et le clan De Ligt.

Et si le FC Barcelone recrutait Matthijs de Ligt à l’intersaison, soit un an après avoir essuyé un revers dans ce dossier ? C’est du moins une hypothèse qu’il faudrait prendre en compte à en croire la presse espagnole ces derniers temps. Mundo Deportivo a révélé que le FC Barcelone prendrait en considération un échange avec la Juventus dans lequel Matthijs de Ligt et Arthur Melo seraient les protagonistes. Néanmoins, une telle opération ne serait pas prévue pour le moment, et pourrait ne jamais voir le jour cet été.

De Ligt restera à la Juventus