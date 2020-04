Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant de prolonger, Marquinhos était courtisé par les plus grands !

Publié le 28 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Au début de l’année civile, Marquinhos a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. Le défenseur du PSG a été approché par le FC Barcelone et avait figuré dans le viseur de deux autres cadors européens.

Après des semaines d’incertitude, Marquinhos a apposé sa signature sur le bail proposé par la direction sportive du PSG lors de la première quinzaine de janvier dernier. Grâce à cet accord, le champion de France compte contractuellement parlant dans ses rangs l’international brésilien jusqu’à l’été 2024. Un point positif, compte tenu des divers intérêts que Marquinhos suscite régulièrement lors des fenêtres des transferts. Manchester United et le FC Barcelone sont souvent venus aux renseignements auprès du clan Marquinhos et le Barça a lancé une énième tentative ces derniers temps.

Le Real, City et le Barça étaient sur les rangs pour Marquinhos !