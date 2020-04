Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Le Barça a tenté Marquinhos…

Publié le 27 avril 2020 à 11h45 par Alexis Bernard mis à jour le 27 avril 2020 à 11h53

Sur les tablettes du FC Barcelone depuis de nombreuses saisons, Marquinhos a vu les Catalans revenir à la charge ces derniers mois.

Depuis qu’il a rejoint le PSG, Marquinhos est un profil surveillé de très près par plusieurs écuries européennes. Manchester United et le FC Barcelone sont notamment les deux clubs régulièrement à l’affût de sa situation. Et son entourage a été approché à de nombreuses reprises par le passé afin d’étudier les possibilités d’un transfert. Si la perspective de rejoindre un grand d’Europe a parfois pu le faire réfléchir, Marquinhos s’est toujours tourné vers le PSG afin d’y écrire son avenir. Et c’est notamment ce qu’il a fait en début d’année en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2024. Mais cela ne s’est pas fait sans « tentative extérieure »…

Barcelone a encore tenté sa chance