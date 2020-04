Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Neymar et Mbappé relancé par... le coronavirus ?

Publié le 27 avril 2020 à 10h15 par A.D.

Lors du prochain mercato, le FC Barcelone et le Real Madrid auraient pu jouer un mauvais tour au PSG en ce qui concerne Neymar et Kylian Mbappé. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus offrirait un sursis à Leonardo pour ses deux stars.

Le PSG serait hors de danger pour Neymar et Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait tout tenté pour rapatrier Neymar, sans succès. Malgré son échec, le club catalan pourrait retenter sa chance cet été. De son côté, le Real Madrid serait déterminé à recruter Kylian Mbappé depuis plusieurs saisons. Devancé par le PSG à l'été 2017, le club emmené par Zinedine Zidane serait toujours aussi déterminé à attirer le champion du monde français vers le Santiago Bernabeu. Toutefois, ni le Barça, ni le Real Madrid ne devraient obtenir gain de cause lors de la prochaine fenêtre de transferts, et ce grâce au coronavirus.

Neymar et Mbappé retenus grâce au coronavirus ?