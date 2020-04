Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola victime collatérale du dossier Mbappé ?

Publié le 27 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Le Real Madrid aurait donc tranché, Alphonse Areola ne sera pas conservé. Une décision qui pourrait bien être en lien avec Kylian Mbappé. Explications.

Le 30 juin approche et pour Alphonse Areola, la fin de de son prêt au Real Madrid est imminente. La question de l’avenir de l’international français, qui appartient au PSG, revient donc de plus en plus souvent sur la table. Que va-t-il arriver au champion du monde ? A en croire les informations de As , le Real Madrid aurait pris la décision de ne pas conserver Areola. Bien que le portier parisien soit heureux dans la capitale espagnole, il serait déjà mis en quête d’un nouveau club, tandis que le rôle de doublure de Thibaut Courtois va être confié à Lunin.

Le Real Madrid ne veut pas négocier avec le PSG

Le Real Madrid a donc pris sa décision pour Alphonse Areola et selon le média ibérique, cela serait en grande partie économique. Au sein de la Casa Blanca, on refuserait de négocier avec le PSG, avec qui l’accord pour le gardien français concernait seulement un prêt sans option d’achat. Ainsi, pour conserver Areola, il faudra discuter avec Leonardo et la direction parisienne, chose que refuserait de faire le Real Madrid pour éviter de rajouter de l’huile sur le feu déjà généré par le dossier Kylian Mbappé.