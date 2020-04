Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 9h15 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2020 à 9h16

Pisté par le Real Madrid depuis ses premières grosses performances sous les couleurs de l’AS Monaco, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. La pépite de 21 ans serait décidée à partir !

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat de 180M€, bonus compris, Kylian Mbappé a alors signé un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2022. La majorité des médias s’accordent à dire que le numéro 7 quittera la France pour rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois. Zinédine Zidane souhaiterait tenter le coup lors du mercato estival de 2021 pour s’offrir Mbappé à moindre coût. Un plan qui ne peut que fonctionner si la pépite du PSG ne renouvelle pas son contrat dans les prochaines semaines avec le club de la capitale. Et bien aux dernières nouvelles, Mbappé aurait donné raison à Zidane...

Mbappé décidé à quitter le PSG !