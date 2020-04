Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar se serait fait une raison pour son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait de nouveau l’intention de tenter de le recruter l’été prochain, Neymar n’aurait que peu de chances de quitter le PSG. Et l’international brésilien considérerait lui-même que son départ de la capitale française est une hypothèse peu envisageable.

En dépit du fait que Neymar ait quitté le FC Barcelone il y a près de trois ans, les Blaugrana n’auraient toujours pas oublié leur ancien numéro 11. Le club catalan a en effet tout tenté pour le rapatrier l’été dernier, mais leur tentative s’est avérée infructueuse face aux fortes prétentions du PSG pour laisser partir sa star. Depuis, l’attaquant de 28 ans s’est remobilisé avec Paris et semble de nouveau épanoui dans la capitale française, chose que son père a lui-même confirmé dernièrement. Toutefois, cela n’empêcherait pas le FC Barcelone de réfléchir à réessayer d’arracher Neymar au PSG cet été, et cela dans un contexte où le marché des transferts sera fortement perturbé par les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19. Toutefois, l’ancien joueur de Santos serait désormais lui-même pessimiste quant à la possibilité qu’il puisse revenir au Barça…

Neymar ne croirait pas qu’une offre suffisante pour le recruter soit formulée !