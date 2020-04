Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger confirmé pour Zidane avec Aubameyang ?

Publié le 27 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur d’Arsenal figurerait bel et bien sur les tablettes de Chelsea.

De quoi sera fait l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang ? Contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2021, le buteur des Gunners n’a toujours pas prolongé son bail alors que les prétendants sont légion. Le 10 Sport vous révélait en exclusivité ces derniers jours que le Real Madrid et l’Inter sont sur les rangs pour s’attacher les services du Gabonais à l’intersaison. L’attaquant échange déjà avec des joueurs de l’Inter pour prendre des informations sur le club nerazzurri, toujours selon nos informations publiées le 24 avril. En plus de l’Inter, le Real Madrid devrait se montrer plus convaincant que Chelsea.

Chelsea hésiterait entre Aubameyang et Moussa Dembélé !