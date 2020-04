Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid plus patient que prévu pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Actuellement, la question est de savoir quand Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Alors qu’il est question d’un assaut pour l’été 2021, les Merengue pourraient finalement repousser cette offensive.

Ce n’est clairement plus un secret, le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé. Le problème est maintenant de se mettre d’accord avec le PSG. Une mission très compliquée pour Florentino Pérez, qui se heurterait à l’intransigeance de Leonardo et du Qatar. En effet, dans les hautes sphères parisiennes, on ne voudrait en aucun cas entendre parler d’une vente de Mbappé. Si le directeur sportif cherche actuellement à prolonger le joyau du PSG, si cela venait à être impossible, la direction parisienne serait prête à faire une croix sur un transfert XXL du Français et le conserver jusqu’à la fin de son contrat. Un scénario qui pourrait finalement plaire aux Merengue.

2022, la date idéale ?