Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se prépare pour N'Golo Kanté !

Publié le 27 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Aujourd’hui à Chelsea, N’Golo Kanté pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival. Du côté du FC Barcelone, on réfléchirait d’ailleurs à la possible arrivée du champion du monde français.

Cet été, l’effectif du FC Barcelone pourrait considérablement changer. Les priorités du club catalan semblent d’ailleurs claires avec Neymar et Lautaro Martinez. Mais il est aussi question de renfort au poste d’arrière gauche et en défense centrale. Le mercato s’annonce donc mouvementé, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, l’entrejeu de Quique Setien pourrait avoir besoin de sang neuf. Ces dernières semaines, les rumeurs se sont multipliées au sujet des départs d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Des pertes qu’il faudra alors pallier et le choix pourrait notamment se porter sur N’Golo Kanté.

De Chelsea à Barcelone ?