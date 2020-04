Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : N’Golo Kanté a pris sa décision !

Publié le 18 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré le vif intérêt du PSG et d’autres cadors étrangers pour N’Golo Kanté, le milieu de terrain français n’envisage pas de quitter Chelsea à l’issue de la saison.

Le 7 février dernier, Le 10 Sport vous révélait que le PSG avait réactivé la piste menant à N’Golo Kanté, et Leonardo envisage donc d’attirer le milieu de terrain français de Chelsea lors du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid en pincent également pour le joueur de Chelsea. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Kanté ?

Kanté ne veut pas bouger

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, le PSG se heurte à deux difficultés majeures dans ce dossier. La première, c’est la position de Chelsea qui n’envisage pas un départ de son milieu de terrain et ne sera pas vendeur lors du prochain mercato. Par ailleurs, N’Golo Kanté ne souhaite pas non plus partir, et le PSG devra donc se faire une raison dans ce dossier.