Mercato - PSG : L'avenir de Tuchel serait déjà tout tracé !

Publié le 18 avril 2020 à 1h15 par D.M.

En raison de la crise liée au coronavirus et des bouleversements qu’a engendrés cette situation, Thomas Tuchel devrait rester l'entraîneur du PSG la saison prochaine.

La victoire face au Borussia Dortmund juste avant les mesures de confinement a offert un sursis à Thomas Tuchel. Une deuxième défaite d'affilée en huitième de finale de Ligue des champions pour l'entraîneur du PSG aurait très probablement entraîné son départ. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le technicien allemand n’est néanmoins toujours pas assuré de rester sur le banc parisien la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport le 9 avril dernier, Thomas Tuchel est courtisé par de nombreux clubs à l’instar du Bayern Munich, avant la prolongation de Hans-Dieter Flick, et un départ du PSG à la fin de la saison avait de grandes chances de se produire. Mais la crise sanitaire et les bouleversements qu’elle a entraînés notamment sur le calendrier pourraient permettre à Thomas Tuchel de demeurer l’entraîneur du PSG la saison prochaine à en croire Loïc Tanzi. Le journaliste RMC a également évoqué la relation du coach avec son directeur sportif Leonardo.

« La facilité pour le PSG et Leonardo, c'est de continuer avec Tuchel »