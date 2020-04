Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui confirme la vente de Frank McCourt !

Publié le 18 avril 2020 à 1h00 par B.C. mis à jour le 18 avril 2020 à 15h18

Ancien conseiller de la famille Louis-Dreyfus, Louis Acariès n'est pas étonné des bruits qui circulent évoquant une vente de l'OM.

On s'en doutait, mais Romain Molina a confirmé il y a quelques jours que Frank McCourt avait décidé de mettre en vente l'Olympique de Marseille. Il faut dire que le club phocéen est en proie à de grosses difficultés financières et les conséquences du coronavirus ne vont rien arranger. Près de 4 ans après son arrivée à l'OM, Frank McCourt pourrait donc plier bagage après avoir injecté plusieurs centaines de millions d'euros pour renforcer l'effectif, même si Jacques-Henri Eyraud a tenu à démentir ces informations cette semaine. Invité de Football Club de Marseille jeudi , Louis Acariès, ancien conseiller de la famille Louis-Dreyfus, n'est pas étonné de la possible mise en vente de l'OM et estime qu'il ne faut pas se fier à la dernière sortie du président olympien.

« Que l’OM soit en vente ce n’est pas étonnant, c’est surement vrai »