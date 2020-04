Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va être en grand danger

Publié le 17 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Si Jacques-Henri Eyraud a démenti les rumeurs d’une vente de Frank McCourt, il n’empêche que la situation va devenir intenable pour le patron de l’OM.

Les clubs européens ne sont pas épargnés par la crise financière liée au coronavirus. Et l’OM fait partie des plus grosses victimes. Des répercussions qui ne vont clairement pas faire les affaires des Phocéens. En effet, les comptes sont dans le rouge et l’OM est déjà dans le collimateur du fair-play financier. Il faut donc trouver des liquidités, mais avec la situation actuelle ce n’est pas simple. Si Jacques-Henri Eyraud a dernièrement démenti les rumeurs au sujet d’une vente de Frank McCourt face à la situation actuelle, la finalité pourrait être encore plus grave.

Un déficit à plus de 100M€