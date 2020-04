Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une carte à jouer pour Paul Pogba !

Publié le 17 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Sur le départ, Paul Pogba voit de nombreux cadors se positionner pour le récupérer. Et sa destination pourrait bien être le PSG.

Entre Paul Pogba et Manchester United, l’heure du divorce aurait enfin sonné. L’été dernier, le milieu de terrain avait été retenu par les Red Devils, mais cette fois, étant donné qu’il n’a plus qu’un an de contrat, l’issue devrait être différente. Pogba devrait donc ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Mais reste à savoir où alors que le Real Madrid, la Juventus et le PSG seraient positionnés pour le récupérer la saison prochaine.

Raiola pousse pour le PSG