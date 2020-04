Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour le projet de McCourt !

Publié le 16 avril 2020 à 9h30 par T.M. mis à jour le 16 avril 2020 à 9h56

A la tête de l’OM, Frank McCourt voit les comptes du club plonger et être dans le rouge. Une situation alarmante qui pourrait encore empirer.

Frank McCourt a déjà investi plus de 200M€ à l’OM. Problème, cet investissement est très loin d’être rentable. En effet, les comptes sont dans le rouge et la crise liée au coronavirus ne va rien arranger pour les Phocéens. De quoi faire dire à certains que l’homme d’affaires américain pourrait rapidement vendre l’OM. Des rumeurs démenties par Jacques-Henri Eyraud, qui a dénoncé ces « fake news ». Néanmoins, il n’empêche que la crise va frapper de pleine fouet l’OM.

Un déficit record ?