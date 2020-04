Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a une réelle carte à jouer avec M’Baye Niang !

Publié le 16 avril 2020 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un nouvel attaquant, Andoni Zubizarreta aimerait attirer M’Baye Niang à l’OM. Cela tombe bien, le Sénégalais serait proche de quitter Rennes.

« Si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible ». M’Baye Niang n’est clairement pas insensible à l’intérêt de l’OM. Selon les dernières rumeurs, Andoni Zubizarreta serait sous le charme de l’attaquant de Rennes, l’ayant identifié comme une priorité pour cet été, si bien évidemment les moyens étaient à disposition. Il faudra donc sortir le chéquier pour tenter de convaincre Rennes, mais Niang pourrait aussi faire le forcing, lui qui semble déterminé à quitter la Bretagne.

Niang ne se voit plus à Rennes ?