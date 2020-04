Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang répond à l'intérêt d'Andoni Zubizarreta !

Publié le 13 avril 2020 à 8h30 par D.M.

M’Baye Niang a évoqué l’intérêt de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’attaquant du Stade Rennais ne reste pas insensible aux appels du club marseillais.

Malgré le recrutement de Dario Benedetto lors du dernier mercato estival, l’OM serait en quête de renforts offensifs. L’Equipe annonçait le 27 février dernier que M’Baye Niang, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2023, serait la priorité du club marseillais pour le prochain mercato. Malgré les difficultés financières de l’OM, Andoni Zubizarreta serait prêt à tenter le coup et le transfert de l’attaquant de 25 ans pourrait avoisiner les 30M€ à en croire le quotidien sportif. Interrogé sur l’intérêt du club marseillais, M’Baye Niang ne ferme pas la porte à un départ vers l'OM.

«Si l’OM venait sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible»