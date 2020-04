Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La vérité sur le dossier N’Golo Kanté !

Publié le 17 avril 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, N’Golo Kanté est annoncé par la presse espagnole du côté de l’Espagne. Mais la réalité est toute autre.

Champion du Monde en titre et considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste, N’Golo Kanté est une nouvelle fois une cible du prochain mercato estival. Comme révélé par le10sport.com le 7 février dernier, le PSG souhaite à nouveau tenter sa chance et a rouvert le dossier en interne. Du côté de la presse espagnole, on affirme que le Real Madrid et le FC Barcelone ont la ferme intention de passer à l’offensive, et que le Barça serait même tout proche de le signer. Après renseignement pris, la vérité est bien différente de ce qu’annonce les médias ibériques.

Chelsea n’est pas vendeur

Selon nos informations, il n’existe à ce jour aucune action concrète autour de N’Golo Kanté. Si les intérêts du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone sont réels et parfois même très vifs, aucune de ces écuries n’a bougé le petit doit pour le milieu de terrain français. Par ailleurs, Chelsea n’est absolument pas à l’écoute des offres et ne sera pas vendeur, aujourd’hui comme cet été. Les écuries ronflantes qui s’intéressent à son profil auront beau montrer leurs muscles et leur chéquier, les Blues sont déterminés à ne pas laisser partir N’Golo Kanté.



Sous contrat jusqu’en juin 2023, N’Golo Kanté se sent bien à Chelsea. Et s’il sait que des clubs prestigieux s’intéressent à lui, il n’a pas l’intention de quitter l’Angleterre et la ville de Londres. A 29 ans, il semble enclin à rester à Chelsea pour encore un petit bout de temps. D’autant plus que le club de Frank Lampard a de solides ambitions pour le prochain mercato estival et la levée de son interdiction de recruter.