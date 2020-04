Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu enclencherait une opération d’envergure !

Publié le 18 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble devoir faire face à une réalité économique délicate à cause en partie de la pandémie du Coronavirus, la direction sportive du Barça souhaiterait dénicher le successeur à terme de Gerard Piqué, mais ce ne serait pas tout.

Pur produit de la Masia bien qu’il ait effectué ses premières années en tant que joueur professionnel à Manchester United de 2004 à 2008, Gerard Piqué est maintenant âgé de 33 ans et est sans contestation possible une icône du FC Barcelone contemporain. Il ne reste plus que quelques années au défenseur espagnol au haut niveau et le FC Barcelone le saurait. Pour ce faire, les dirigeants du Barça enclencheraient l’opération post-Piqué.

Le successeur de Piqué recherché ?