Mercato - Barcelone : Le Barça préparerait une révolution !

Publié le 17 avril 2020 à 19h30 par Th.B.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le FC Barcelone souhaiterait renforcer considérablement son effectif et serait prêt à faire un grand ménage pour parvenir à ses fins. Seuls trois joueurs ne seraient pas en danger pour leur avenir.

Pour Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu révélait fin mars que le Barça est « le club qui a le plus de revenus dans le monde » et qu'il « sera sur le marché, disposé à effectuer des opérations qu’il jugera appropriées ». Le président du FC Barcelone assurait en outre que le club culé aura la capacité de mener à bien les opérations jugées nécessaires. Cependant, la crise financière engendrée par le Coronavirus est telle, qu’elle pourrait forcer le FC Barcelone à entamer une petite révolution en marge du prochain mercato.

Messi, Ter Stegen et De Jong, les trois rescapés de l’énorme projet de vente ?