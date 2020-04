Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setien prend position pour l’avenir de Rakitic !

Publié le 17 avril 2020 à 16h30 par La rédaction

Pisté par plusieurs clubs comme Manchester United ou le FC Séville, Ivan Rakitic pourrait effectivement quitter le FC Barcelone l’été prochain. Un dossier qui a fait réagir Quique Setien.

Le prochain mercato estival du FC Barcelone s’annonce très mouvementé. En plus de montrer un grand intérêt pour les dossiers Lautaro Martinez mais aussi Pierre-Emerick Aubameyang, le club catalan devrait aussi connaître quelques départs. Parmi eux, Ivan Rakitic est lié à des rumeurs de départ l’envoyant au FC Séville. Pour certains médias, son avenir ne s’inscrit plus au FC Barcelone et il serait mieux pour le milieu croate de rebondir ailleurs. Son entraîneur fait le point sur la situation.

« Je n'ai aucune information indiquant que Rakitic veut quitter le club »