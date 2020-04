Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça y verrait plus clair dans le dossier Rakitic !

Publié le 16 avril 2020 à 16h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aimerait renflouer ses caisses grâce à la potentielle vente d’Ivan Rakitic cet été, le clan Rakitic n’aurait nullement l’intention de quitter le club blaugrana.

Et si Ivan Rakitic permettait au FC Barcelone d’être plus actif sur le marché des transferts ? À l’instar de l’été dernier au cours duquel le Croate a été lié à Manchester United ou encore au PSG, le Barça souhaiterait se séparer du vice-champion du monde et devrait profiter de la session estivale des transferts pour parvenir à ses fins. Cependant, Rakitic, qui est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’à l’été 2021, a récemment révélé compter aller au bout de son engagement avec le club culé. « J’espère pouvoir finir cette année de contrat. Si ce n'est pas possible, on va s'asseoir, mais le plus important pour le moment, c'est d'être au top et de finir la saison de la meilleure manière possible. Après, on va tout analyser, mais je veux aller au bout de mon contrat » . De quoi chambouler les plans du FC Barcelone, le clan Rakitic semblant déterminé à honorer son bail.

Le clan Rakitic contre un transfert à Manchester United