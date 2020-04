Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi tente de boucler un dossier colossal !

Publié le 27 avril 2020 à 9h00 par D.M.

Lautaro Martinez voudrait quitter l’Inter et rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato. Une décision qui ferait notamment suite à une discussion qu’il aurait eu avec Lionel Messi en mars dernier.

La presse espagnole évoqué maintenant depuis plusieurs mois un intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez. A la recherche d’un attaquant capable de succéder à Luis Suarez, le club blaugrana aurait jeté son dévolu sur le joueur de l’Inter. Mais les négociations s’annoncent compliquées pour les dirigeants catalans. Sa clause libératoire est fixée à 111M€ et la formation italienne ne semble pas prête à faciliter la tache du FC Barcelone en baissant le prix. Mais Lautaro Martinez serait décidé à quitter l’Inter lors du prochain mercato et rejoindre en Catalogne son compatriote Lionel Messi.

Messi s’est entretenu avec Lautaro Martinez