Mercato - PSG : Cavani pourrait compromettre les plans d'Icardi !

Publié le 27 avril 2020 à 8h45 par A.M. mis à jour le 27 avril 2020 à 8h48

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani est libre de s'engager avec le club de son choix. Et alors que la Juventus pourrait perdre Gonzalo Higuain, le Matador ferait partie des pistes envisagées pour lui succéder, ce qui pourrait d'ailleurs barrer la route de Mauro Icardi.

A la Juventus, comme au Paris Saint-Germain, la quête d'un avant-centre pourrait s'avérer cruciale cet été. Le nom de Mauro Icardi, prêté au PSG avec option d'achat par l'Inter Milan, revient d'ailleurs avec insistance du côté de la Vieille Dame qui serait prête à mettre plusieurs joueurs dans la transaction afin de récupérer l'Argentin. Et la situation pourrait d'ailleurs s'accélérer du côté de Turin. En effet, ces derniers jours, la presse italienne rapporte que l'avenir de Gonzalo Higuain est plus qu'incertain. Rentré en Argentine auprès de sa mère souffrante pendant le confinement, Pipita n'aurait pas l'intention de revenir disputer la fin de la saison avec la Juventus. Une situation qui pousse les dirigeants turinois à envisager un licenciement de leur attaquant dont le nom est évoqué pour un retour à River Plate, ce qui lui permettrait de rester auprès de sa mère. Et cette situation pourrait bien avoir un impact du côté du PSG.

La Juve veut Cavani pour remplacer Higuain