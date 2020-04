Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a bien tenté un gros coup avec Ben Yedder !

Publié le 27 avril 2020 à 18h30 par La rédaction

Arrivé contre 18M€ au FC Barcelone l’hiver dernier, Martin Braithwaite n’était en réalité pas le premier choix d'Eric Abidal qui souhaitait s’attacher les services de Wissam Ben Yedder. Explications.

Avant l’interruption des grands championnats et compétitions du ballon rond à cause de l’émancipation du coronavirus, le FC Barcelone s’était attaché les services de Martin Braithwaite dans le but de palier les blessures d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez. Mais l’attaquant danois n’aurait jamais été le plan A du club blaugrana . En plus des refus de nombreux joueurs comme Ángel Rodriguez ou encore Loren Morón, les dirigeants de l’AS Monaco aurait refusé toute approche d’Eric Abidal pour l’un de leur attaquant !

Le Barça a tenté le coup Ben Yedder !