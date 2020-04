Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une grande menace dans le dossier Thomasson ?

Publié le 27 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Pisté par l’Olympique de Marseille dans le but de renforcer l’entrejeu la saison prochaine, Adrien Thomasson pourrait finalement déposer ses valises en Allemagne. Plusieurs clubs se seraient positionnés. Explications.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives cette saison sous les couleurs du Racing Club de Strasbourg, Adrien Thomasson pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille l’été prochain. Andoni Zubizarreta apprécierait son profil. Le milieu de terrain serait un excellent renfort en vue de la possible qualification à la Ligue des Champions, d'autant plus que son contrat prend fin en juin 2021. Mais aux dernières nouvelles, le directeur sportif de l’OM ne serait pas le seul sur le dossier.

Plusieurs clubs allemands sur le coup