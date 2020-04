Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Mbappé est envoyé au Real Madrid... par un joueur de l'OM !

Publié le 27 avril 2020 à 14h15 par A.D.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé est suivi de près par le Real Madrid. Selon Alvaro Gonzalez, un transfert de l'attaquant du PSG vers la Maison-Blanche ferait les affaires de l'OM.

Alvaro Gonzalez ne serait pas contre un transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, bien au contraire. Étincelant sous les couleurs de l'AS Monaco en 2016-2017, le champion du monde français était partagé entre le PSG et le club merengue lors du mercato estival qui a suivi cette saison. Alors que Kylian Mbappé a opté pour le club parisien, le Real Madrid n'aurait pas dit son dernier mot et serait toujours déterminé à le recruter. Lors d'un entretien accordé à la Cadena Cope , Alvaro Gonzalez a évoqué le possible départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

«S'ils prennent Kylian Mbappé, c'est tant mieux pour nous»