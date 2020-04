Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier va jouer un drôle de tour aux Verts...

Publié le 27 avril 2020 à 14h30 par A.M.

En conflit avec sa direction, Stéphane Ruffier, dont le contrat court jusqu'en juin 2021, ne compte faire aucun cadeau à l'ASSE et pourrait honorer son contrat jusqu'au bout, et ainsi partir libre dans un an.

La situation entre Stéphane Ruffier et l'AS Saint-Etienne a-t-elle atteint un point de non-retour ? Ce n'est pas impossible. Et pour cause, suite au choix de Claude Puel de se passer des services de son portier, Patrick Glanz, agent de Stéphane Ruffier, n'a pas manqué de s'en prendre publiquement à la direction stéphanoise ce qui a engendré d'énorme tensions. Par conséquent, l'ancien Monégasque a peut-être disputé sa dernière rencontre sous les couleurs des Verts le 16 février dernier à Brest. Une hypothèse qui prend de l'ampleur puisque dans sa stratégie de rajeunissement de son effectif, Claude Puel ne compte pas sur Stéphane Ruffier pour la saison prochaine. Mais le portier de 33 ans ne compte pas se laisser faire.

Ruffier compte bien aller au bout de son contrat