Mercato - LOSC : Galtier veut garder Rémy, mais...

Publié le 27 avril 2020 à 10h27 par La rédaction

Alors que son contrat prend fin, Loïc Rémy ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le LOSC souhaiterait le prolonger, mais il n'est pas certain que les Dogues puissent s'aligner sur les demandes de l'ancien Marseillais.