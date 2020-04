Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir se battre pour cet attaquant !

Publié le 27 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Outre la concurrence que Chelsea impose dans l’opération Victor Osimhen, le FC Barcelone devrait faire face à l’intérêt prononcé de Leicester City dans ce dossier…

Avec ses 13 buts en Ligue 1 cette saison sous les couleurs du LOSC, Victor Osimhen plaît particulièrement à Chelsea qui s’est entretenu avec la direction du club lillois pour l’attaquant nigérian et Gabriel ces derniers temps, comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 22 avril. Le FC Barcelone penserait également à Osimhen, recherchant un attaquant capable de suppléer à Luis Suarez et de lui succéder à terme. Cependant, outre les Blues , les Foxes compliqueraient les affaires du Barça pour Osimhen.

Une grosse bataille se préparerait pour Osimhen !