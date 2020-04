Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aréola se serait fixé un objectif pour son avenir

Publié le 27 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Plus désiré au Real Madrid et ne souhaitant pas occuper le rôle de doublure de Keylor Navas au PSG, Alphonse Aréola se serait fixé une marche à suivre pour la suite de sa carrière.

Bien que son prêt au Real Madrid, dans lequel ne figure aucune option d’achat, ne soit pas un échec cette saison, les dirigeants merengue ne compteraient pas entrer en négociations avec le PSG pour tenter de rallonger l’expérience madrilène du champion du monde. Toujours contractuellement lié au PSG, Aréola voudrait avoir une garantie pour la saison prochaine.

Un nouveau challenge pour Aréola avec l’Euro en ligne de mire !