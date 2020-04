Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour cet international algérien !

Publié le 28 avril 2020 à 16h45 par A.M. mis à jour le 28 avril 2020 à 16h46

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo s'intéresse grandement à Ismaël Bennacer (Milan AC) comme révélé par Le 10 Sport. Le PSG serait même déjà passé à l'action, sans toutefois parvenir à convaincre les dirigeants du club lombard. Pour le moment.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo sera de recruter au moins un renfort d'envergure dans l'entrejeu. Dans cette optique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a d'ores et déjà noué le contact avec plusieurs joueurs, dont Ismaël Bennacer (22 ans). Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité ces derniers jours, le dirigeant brésilien apprécie grandement le profil de l'international algérien auteur d'une grande saison avec le Milan AC. Il faut dire que Leonardo était au cœur des premières discussions avec l'ancien joueur d'Empoli lors de son transfert au sein du club lombard l'été dernier. Depuis, Ismaël Bennacer a explosé et a confirmé tout son potentiel après une CAN 2019 à l'issue de laquelle il avait été désigné meilleur joueur.

Le Milan AC repousse une première offensive pour Bennacer