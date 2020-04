Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour ce grand espoir du PSG !

Publié le 28 avril 2020 à 15h45 par H.G.

Alors qu’Adil Aouchiche n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, la jeune pépite issue du centre de formation parisien intéresserait deux grandes écuries de Ligue 1.

L’un des grands chantiers de Leonardo avant le début du mercato estival sera de régler les dossiers de l’avenir d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi. Les deux jeunes formés au PSG seront en effet en fin de contrat en juin prochain et pourraient aller voir ailleurs à cette date. Ainsi, le directeur sportif du club de la capitale travaillerait pour les convaincre de signer leur premier contrat professionnel au sein de leur club formateur. Cependant, les négociations traineraient en longueur dans la mesure où les deux joueurs âgés de 17 ans craindraient pour leur temps de jeu s’ils venaient à rester au PSG, tandis que Tanguy Kouassi serait très proche de s’engager en faveur du RB Leipzig. Pour Adil Aouchiche, la situation est moins claire puisqu’il n’a pas été annoncé aussi proche d’un club comme l’a été son compère du PSG capable d’évoluer en défense centrale et dans l’entrejeu, mais il resterait malgré tout un joueur très convoité aussi bien à l’étranger qu’en France vu son talent indéniable.

L’ASSE et le LOSC se verraient bien accueillir Aouchiche !