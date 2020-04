Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bielsa pourrait jouer un rôle important pour Aouchiche et Kouassi !

Publié le 18 avril 2020 à 11h45 par T.M.

Au moment où Leonardo cherche actuellement à faire signer pro Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG pourrait voir Marcelo Bielsa comme un allié de taille.

A 17 ans, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi représentent l’avenir du PSG. Mais encore faut-il qu’ils restent dans la capitale. En effet, les deux talents n’ont toujours pas signé pro et pourraient donc partir en fin de saison. De grosses opportunités surveillées par plusieurs clubs européens. Alors que Kouassi est annoncé à Leipzig, Aouchiche serait lui dans les petits papiers du Real Madrid et Barcelone. Une énorme menace pour Leonardo qui cherchent à faire signer pro ses deux prodiges. Et en coulisse, un plan serait en train d’être mis en place pour avoir gain de cause.

Un contrat pro puis un prêt ?