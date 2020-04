Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour Aouchiche !

Publié le 18 avril 2020 à 5h15 par T.M.

N’ayant toujours pas réussi à faire signer pro Adil Aouchiche, Leonardo voit les menaces se multiplier.

A 17 ans, Adil Aouchiche est l’un des grands talents du centre de formation du PSG. Toutefois, actuellement, ce n’est pas pour ses performances que l’on parle de lui, mais plutôt à cause de sa situation contractuelle. En effet, le Parisien n’a toujours pas signé pro et pourrait par conséquent partir cet été. Ce que veut bien évidemment éviter Leonardo, mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour signer ce premier contrat pro. Une situation qui attire forcément les prétendants, qui sentent la belle affaire se profiler avec Aouchiche.

Un départ pour Aouchiche ?