Mercato - OM : Zubizarreta va offrir un gros milieu à Villas-Boas !

Publié le 18 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Cet été, l'effectif de l'Olympique de Marseille risque de connaître plusieurs changements majeurs. Entre les joueurs sur le départ, et les pistes activées pour les remplacer, ça va bouger à l'OM. Notamment au milieu de terrain. Analyse.

Malgré les contraintes financières auxquelles est confronté l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas attend des renforts cet été, et notamment dans le cœur du jeu. Il faut dire que bien qu'un trio Kamara-Rongier-Sanson se soit rapidement imposé, le technicien portugais manque de solutions de remplacement. En effet, Kevin Strootman et Maxime Lopez n'ont pas totalement convaincu cette saison et bien qu'ils entrent dans la rotation, ils ne seront pas retenus cet été. Le Néerlandais dispose d'un salaire bien trop important pour les finances actuelles de l'OM, tandis que le jeune marseillais voit son contrat prendre fin en juin 2021 et ne sera donc pas conservé cet été. Et surtout, Boubacar Kamara suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, et la direction phocéenne pourrait être tentée par une vente de son international espoirs qui possède la valeur la plus importante de son effectif. Une situation qui pousse Andoni Zubizarreta à prospecter sur le marché des milieux de terrain.

Plusieurs pistes au milieu

Et ces dernières semaines, plusieurs noms ont circulé du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a d'abord les pistes explorées en Ligue 1 et qui risquent d'être accessibles financièrement. C'est le cas d'Habib Maïga qui réalise une belle saison dans l'entrejeu du FC Metz, mais également d'Adrien Thomasson. Le milieu de terrain voit son contrat à Strasbourg arriver à échéance en juin 2021 et pourrait donc être cédé contre une indemnité de transfert abordable. Ce serait donc deux jolis coups, mais l'OM vise encore plus haut. Ainsi, la piste menant à Mohammed Kudus (19 ans) serait également explorée. Mais le jeune ghanéen qui évolue au FC Nordsjaelland est très convoité. Et ce n'est pas tout puisque ces dernières heures, c'est le nom de Joao Mario qui est revenu sur le devant de la scène. Prêté au Lokomotiv Moscou, le Portugais reviendra à l'Inter Milan cet été mais il n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte. L'OM pourrait donc faire un gros coup en récupérant l'ancien joueur du Sporting CP. Quoi qu'il en soit, Andoni Zubizarreta semble bien décidé à renforcer le milieu de terrain d'André Villas-Boas.