Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture pour ce protégé de Simeone !

Publié le 29 avril 2020 à 15h15 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à Thomas Partey, l'Atlético de Madrid ne serait pas opposé au départ de son milieu de terrain, mais il faudra mettre le prix.

Malgré le contexte actuel, Leonardo s'active pour préparer le prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG désire notamment renforcer l'entrejeu et a ainsi activé de nombreuses pistes. Selon nos informations, le PSG s'intéresse à Tiémoué Bakayoko et Ismaël Bennacer, mais un autre joueur aurait tapé dans l’œil de Leonardo. D'après les informations de RMC , Thomas Partey serait très apprécié par la direction du PSG, mais le club parisien n'est pas le seul intéressé comme le 10 Sport vous l'a révélé ce mercredi puisque la Juve et un club anglais ont déjà approché l'Atlético de Madrid. Et de leur côté, les Colchoneros seraient ouverts au transfert du milieu de 26 ans.

« L'Atletico est ouvert à la vente de tous les joueurs si l'offre est bonne »