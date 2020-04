Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Deux offres pour Partey, Paris pas dans le coup !

Publié le 29 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, l’Atletico de Madrid aurait déjà reçu des intentions d’offres très claires de la part de deux clubs. Mais le PSG n’en fait pas partie.

Comme révélé par RMC Sport , Thomas Partey fait partie de la short-list du PSG pour le mercato estival. Le milieu défensif de l’Atletico de Madrid serait dans les petits papiers de Leonardo qui cherche des renforts pour l’entrejeu parisien, avec des caractéristiques bien précises, à commencer par de la densité physique. C’est dans ce registre que Paris courtise également Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 1,89 m), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome, 1,91 m), Lorenzo Pellegrini (AS Rome, 1,88 m) ou encore Fabian Ruiz (Naples, 1,89 m). S’il est légèrement moins grand que les autres pistes parisiennes (1,85 m), le Ghanéen dispose d’une puissance qui peut clairement apporter de l’impact au PSG. Mais Leonardo n’est pas seul sur le coup. Loin de là…

Le PSG n'a pas fait d'offre