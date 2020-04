Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo activerait une nouvelle piste au milieu !

Publié le 27 avril 2020 à 20h15 par Th.B.

Alors que le PSG multiplierait les pistes au milieu de terrain en marge du mercato estival, le profil de Thomas Partey plairait aux dirigeants du club de la capitale.

À l’instar de la dernière session estivale des transferts au cours de laquelle le PSG a accueilli Ander Herrera et Idrissa Gueye, Leonardo souhaiterait poursuivre sur sa lancée et ferait du recrutement d’un milieu de terrain un dossier prioritaire du mercato à venir. Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité ce lundi 27 mars que Fabian Ruiz est le profil idéal dans l’esprit de Leonardo, étant imposant physiquement et cochant toutes les cases des critères imposés par Leonardo. L’opération s’annonce cependant compliquée pour le directeur sportif d'un point de vue purement financier, qui suit une multitude de milieux de terrain comme Lorenzo Pellegrini, Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali, Tiémoué Bakayoko ou encore Miralem Pjanic, toujours selon nos informations exclusives.

Thomas Partey aurait la cote au PSG !