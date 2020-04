Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Fabian Ruiz annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 19h30 par A.D.

Fabian Ruiz serait suivi de près par le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. Miguel Alfaro, représentant du milieu de terrain du Napoli, a fait passer un message sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Fabian Ruiz serait de plus en plus incertain. Très performant ces dernières saisons avec le Napoli, le milieu de terrain de 24 ans figurerait sur les tablettes du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. De son côté, Naples ferait tout son possible pour conserver Fabian Ruiz au moins une année supplémentaire, comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce lundi.

«Il est normal qu'il soit suivi de près vu ses performances, mais...»