Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu prévoit de gêner Leonardo pour un milieu de terrain !

Publié le 29 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Le PSG fait de Miralem Pjanic une piste potentielle pour son mercato estival. Cependant, le FC Barcelone compterait bien doubler le PSG pour le Bosnien en proposant un marché à la Juventus.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais : Leonardo recherche un milieu de terrain pour le prochain mercato. Et pour ce faire, le directeur sportif du PSG multiplie les pistes. Le 10 Sport vous a récemment dévoilé l’identité de quelques unes d’entre elles dont celle menant à Miralem Pjanic. Néanmoins, le regista de la Juventus ne plairait pas seulement au PSG. Le FC Barcelone serait également sur les rangs et souhaiterait frapper un grand coup pour le Bosnien.

Le Barça dans le coup pour Pjanic grâce… à Arthur Melo ?