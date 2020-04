Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal pourrait contrarier les plans de Leonardo avec Pjanic !

Publié le 28 avril 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs intéressés par la perspective d’accueillir Miralem Pjanic, le club de la capitale pourrait finalement voir le FC Barcelone lui passer devant dans ce dossier en raison d’une grande opération montée entre les Catalans et la Juventus.

Le FC Barcelone et le PSG auront un chantier commun lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts : celui de rénover leur milieu de terrain. Le club catalan devrait voir Arturo Vidal et Ivan Rakitic s’en aller à un an du terme de leur contrat, tandis que l’avenir d’Arthur Melo est des plus incertains dans la mesure où Mundo Deportivo a annoncé ce mardi que le Barça avait donné l’autorisation à la Juventus de discuter directement avec le Brésilien de 23 ans. De son côté, le club de la capitale aimerait lui-aussi poursuivre ses travaux initiés l’été passé dans ce secteur de jeu en recrutant un nouvel élément. Et si plusieurs noms ont dernièrement été évoqués dans cette perspective, le10sport.com vous a révélé 24 avril que le PSG, par le biais de Leonardo, a profité d’une rencontre avec Fali Ramadani pour évoquer la situation de Miralem Pjanic, annoncé de longue date dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes. Cependant, le Bosnien pourrait encore une fois échapper aux champions de France en titre, et Arthur Melo n’y serait pas pour rien à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Miralem Pjanic inclus dans un deal XXL entre le Barça et la Juve pour Arthur Melo ?