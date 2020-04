Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier prioritaire réglé pour 50M€ ?

Publié le 29 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Thomas Partey qui compterait beaucoup de partisans au sein de la direction sportive du PSG, Leonardo pourrait s’attacher les services du milieu de terrain de l’Atletico Madrid contre un chèque de 50M€.

Et si la réponse aux problèmes de Leonardo s’appelait Thomas Partey ? Dans le cadre du prochain mercato, dans la lignée de celui de l’été dernier, le directeur sportif du PSG ferait du recrutement d’un milieu de terrain l’une de ses grandes priorités de la session des transferts à venir. Plusieurs pistes ont été activées. Le 10 Sport vous a récemment révélé en exclusivité l’identité de plusieurs profils surveillés par Leonardo, à l’instar de Fabian Ruiz, Sandro Tonali, Tiémoué Bakayoko ou encore Miralem Pjanic pour ne citer qu’eux. Et d’après Mohamed Bouhafsi, Thomas Partey ferait partie intégrante de cette liste.

Thomas Partey et sa clause à 50M€