Mercato - PSG : Une nouvelle guerre avec le Barça pour la succession de Navas ?

Publié le 28 avril 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG serait intéressé par la perspective de recruter André Onana pour en faire le successeur de Keylor Navas à moyen terme, le FC Barcelone aurait lui-aussi l’intention d'enrôler l’international camerounais passé par son centre de formation dans sa jeunesse.

Le PSG a connu un grand chamboulement au niveau de ses gardiens de but l’été dernier. Gianluigi Buffon est retourné à la Juventus, Alphonse Areola a été prêté une saison au Real Madrid, tandis que Kevin Trapp a été vendu à l’Eintracht Francfort. Et pour remplacer tout ce beau monde, le club de la capitale a choisi de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico, ce dernier étant prêté par le FC Séville avec une option d’achat fixée à 10M€. Satisfait des performances du Costaricien de 33 ans, le PSG ne le serait pas autant de celles réalisées par le portier espagnol de 26 ans, avec lequel il ne devrait pas exercer son droit d’achat. Les pensionnaires du Parc des Princes se seraient donc lancés à la recherche d’une nouvelle doublure à Keylor Navas capable de prendre sa succession à moyen terme, et cette quête aurait mené Leonardo vers André Onana. Cependant, le PSG ne serait pas le seul à courtiser le prometteur gardien de l’Ajax Amsterdam âgé de 24 ans qui a été auteur de grandes performances lors de la saison 2018/2019 historique réalisée par les Lanciers .

Onana serait ravi de retourner au FC Barcelone !