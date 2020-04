Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ toujours d’actualité pour ce crack de Tuchel ?

Publié le 29 avril 2020 à 13h45 par D.M.

Intéressé l’hiver dernier par Kays Ruiz-Atil, Chelsea se serait retiré de ce dossier. Ce qui n'écarterait toutefois pas un départ du milieu de terrain lors du prochain mercato.

Le PSG s’est séparé de plusieurs jeunes joueurs lors des dernières fenêtres de transferts et cette année ne devrait pas faire exception. Plusieurs éléments pourraient quitter le club parisien à l’instar de Tanguy Kouassi (17 ans) surveillé par le RB Leipzig et Newcastle selon les informations exclusives du 10 Sport ou encore d’Adil Aouchiche (17 ans) qui, toujours selon nos informations, suscite l’intérêt de l’ASSE. Le PSG pourrait également enregistrer le départ de Kays Ruiz-Atil. Agé de 17 ans, ce milieu de terrain prometteur voit son contrat arriver à son terme en 2021 et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger son bail. A en croire Foot Mercato , le joueur marocain figurerait sur les tablettes des plus grandes équipes européennes à l’instar du FC Barcelone. Un temps intéressé, Chelsea se serait retiré du dossier.

Kays-Ruiz Atil toujours sur le départ