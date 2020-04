Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé dans ce coup à 0€ ?

Publié le 29 avril 2020 à 12h45 par A.C.

Les choses devraient vraisemblablement se compliquer pour le Paris Saint-Germain, dans la course à Willian.

En fin de contrat, Willian est l’un de ces très jolis coups qui éveillent l’intérêt des grands clubs européens. Cela n’a naturellement pas échappé à Leonardo, qui souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain. Le Brésilien semble toutefois vouloir continuer en Premier League, après son départ de Chelsea. Plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir, comme Arsenal et Liverpool, ce qui ne facilite pas du tout la tâche du PSG.

Pour Willian, ça devrait se décider entre Arsenal, Liverpool et Tottenham