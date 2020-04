Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger trop vite oublié pour Mbappé ?

Publié le 29 avril 2020 à 8h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain savent qu’ils devront se méfier du Real Madrid et de Liverpool, pour Kylian Mbappé. Mais un autre cador européen semble également en embuscade...

Quel club au monde n’aimerait pas avoir Kylian Mbappé ? La star du Paris Saint-Germain est jeune, talentueux et très ambitieux, déterminé à laisser sa trace dans l’histoire du football. Pas étonnant donc, que Zinedine Zidane le veuille au Real Madrid et Jürgen Klopp à Liverpool. Ces derniers mois, la presse italienne a également évoqué un possible départ de Mbappé vers la Juventus. Les Bianconeri seraient en effet persuadés que l’attaquant du PSG et le successeur naturel de Cristiano Ronaldo, qui aura 36 ans en février prochain.

La Juventus rêve toujours de Mbappé