Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait déjà fixé pour Camavinga !

Publié le 29 avril 2020 à 12h30 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane désirerait récupérer Eduardo Camavinga pour renforcer l'entrejeu du Real Madrid, l'arrêt de la Ligue 1 n'arrangerait absolument pas les affaires de l'entraîneur merengue.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom en Ligue 1. Le milieu de terrain est tout simplement considéré comme le plus grand espoir du championnat, et son avenir fait actuellement couler beaucoup d'encre. En effet, Camavinga serait notamment sur les tablettes du Real Madrid. Zinedine Zidane apprécierait grandement les qualités du jeune français et voudrait rapidement mettre la main sur lui pour écarter la concurrence. Le Stade Rennais ne l'entendrait pas de cette oreille et voudrait conserver sa pépite une saison de plus, et l'arrêt de la Ligue 1 pourrait jouer en faveur des dirigeants bretons.

Un arrêt de la Ligue 1 qui n'arrange pas Zidane pour Camavinga